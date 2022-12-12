Чупраков Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948
Бракосочетание
26.12.1969
Рождение ребёнка
16.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чупракова Надежда Васильевна
Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1976
Дочь: Панова Екатерина Геннадьевна
Мать ребёнка: Чупракова Надежда Васильевна