Чупраков Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупраков Геннадий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1948

Отец: Чупраков Пётр Ильич

Мать: Олькова Загайнова Вера Александровна

Бракосочетание
26.12.1969

Жена: Чупракова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чупракова Надежда Васильевна

Артемовский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1976

Дочь: Панова Екатерина Геннадьевна

Мать ребёнка: Чупракова Надежда Васильевна

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