Ковригина Прасковья Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ковригинъ Александръ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Ковригинъ Федоръ
Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Ковригина) Марѳа
Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ
Рождение ребёнка
08.10.1892
Сын: Ковригинъ Филиппъ
Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ
Рождение ребёнка
16.06.1894
Дочь: (Ковригина) Агрофена
Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ