Ковригина Прасковья Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовригина Прасковья Максимова

Ковригина Прасковья Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковригинъ Александръ

Рождение ребёнка
1889

Сын: Ковригинъ Федоръ

Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Ковригина) Марѳа

Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.10.1892

Сын: Ковригинъ Филиппъ

Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.06.1894

Дочь: (Ковригина) Агрофена

Отец ребёнка: Ковригинъ Александръ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.