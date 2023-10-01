Трушина (Завалишина) Наталия Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978
Бракосочетание
05.05.2001
Рождение ребёнка
04.08.2001
Сын: Трушин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
11.03.2004
Дочь: Трушина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович
Рождение ребёнка
25.08.2010
Дочь: Трушина Анастасия Владимировна
Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович