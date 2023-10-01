Трушина (Завалишина) Наталия Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушина (Завалишина) Наталия Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1978

Отец: Завалишин Евгений Петрович

Мать: Содько (Чалова) Таисия Александровна

Бракосочетание
05.05.2001

Муж: Трушин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
04.08.2001

Сын: Трушин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
11.03.2004

Дочь: Трушина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
25.08.2010

Дочь: Трушина Анастасия Владимировна

Отец ребёнка: Трушин Владимир Михайлович

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