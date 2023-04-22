Иосифова (Гавриилова) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Гавриилова) Елизавета Ивановна

Место рождения

Большая Карланга, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Карланга, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1878 ст.

Муж: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.

Дочь: Иосифова (Мокеева) Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.

Дочь: Иосифова (Мокеева) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.

Сын: Иосифов (Мокеев) Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.

Дочь: Иосифова (Мокеева) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.

Сын: Иосифов (Мокеев) Иоанн (Иван) Дмитриевич

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.05.1898 ст.

Сын: Иосифов (Мокеев) Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.

Сын: Иосифов (Мокеев) Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Сын: Иосифов-Иоаннов (Мокеев) Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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