Иосифова (Гавриилова) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.
Дочь: Иосифова (Мокеева) Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
05.10.1886 ст.
Дочь: Иосифова (Мокеева) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
07.07.1890 ст.
Сын: Иосифов (Мокеев) Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
10.01.1893 ст.
Дочь: Иосифова (Мокеева) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
04.05.1896 ст.
Сын: Иосифов (Мокеев) Иоанн (Иван) Дмитриевич
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
25.05.1898 ст.
Сын: Иосифов (Мокеев) Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
07.05.1900 ст.
Сын: Иосифов (Мокеев) Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Иосифов (Иоаннов) Дмитрий Мокиевич
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Смерть
Неизвестно