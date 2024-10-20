Грисяк-Кочнева Ирина 03.12.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк-Кочнева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грисяк Алексей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грисяк Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Петрович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
17.06.1984

Сын: Грисяк Константин Алексеевич

Отец ребёнка: Грисяк Алексей Петрович

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

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