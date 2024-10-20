Грисяк-Кочнева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грисяк Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Петрович
Рождение ребёнка
17.06.1984
Сын: Грисяк Константин Алексеевич
Отец ребёнка: Грисяк Алексей Петрович