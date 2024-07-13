Грисяк Константин Алексеевич 17.06.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Грисяк Константин Алексеевич

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Место рождения

Широкий, город Райчихинск, Амурская область

Дата рождения

17.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984

Отец: Грисяк Алексей Петрович

Мать: Грисяк-Кочнева Ирина

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грисяк Александр Константинович

Мать ребёнка: Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грисяк Елизавета Константиновна

Мать ребёнка: Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна

Широкий, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна

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