Грисяк Константин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984
Отец: Грисяк Алексей Петрович
Мать: Грисяк-Кочнева Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грисяк Александр Константинович
Мать ребёнка: Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грисяк Елизавета Константиновна
Мать ребёнка: Грисяк-Коганец Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно