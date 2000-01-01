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Воленюк Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987

Отец: Воленюк Александр Васильевич

Мать: Воленюк Руслана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воленюк Артем Александрович

Мать ребёнка: Воленюк Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воленюк Арсен Александрович

Мать ребёнка: Воленюк Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воленюк Екатерина

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