Воленюк Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1987
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1987
Отец: Воленюк Александр Васильевич
Мать: Воленюк Руслана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воленюк Артем Александрович
Мать ребёнка: Воленюк Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воленюк Арсен Александрович
Мать ребёнка: Воленюк Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воленюк Екатерина