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Качин Александр Кириллович

Место рождения

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1869

Отец: Качин Кир (Кирилло) Семенов

Мать: Качина (Нечаева) Елена Алексеевна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качин Петр Александрович

Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.10.1912

Сын: Качин Никола Александрович

Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.06.1917

Дочь: (Качина) Евфимия Александровна

Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна

Большое Качино, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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