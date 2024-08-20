Качин Александр Кириллович
Место рождения
Дата рождения20.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1869
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Качина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
13.10.1912
Сын: Качин Никола Александрович
Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна
Рождение ребёнка
27.06.1917
Дочь: (Качина) Евфимия Александровна
Мать ребёнка: Качина Надежда Петровна
Смерть
Неизвестно