Россаднев Факей Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1904
Дочь: Андропова Наталия Фокеевна
Мать ребёнка: Россаднева Марфа Петровна
Малая Хрущевка, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Фокеевна
Мать ребёнка: Россаднева Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно