Россаднев Факей Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россаднев Факей Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1904

Дочь: Андропова Наталия Фокеевна

Мать ребёнка: Россаднева Марфа Петровна

Малая Хрущевка, Данковский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Фокеевна

Мать ребёнка: Россаднева Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
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