Козьма Венедиктов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиДо 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Венедикт Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1734
Жена: Анастасия Дорофеева
Рождение ребёнка
1735
Сын: Исай Козьмин
Мать ребёнка: Анастасия Дорофеева
Рождение ребёнка
19.12.1741 ст.
Сын: Вонифатий Козьмин
Мать ребёнка: Анастасия Дорофеева
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-5VB?i=89&cc=1921824
Смерть
До 1762