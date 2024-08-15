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Козьма Венедиктов

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Венедикт Васильев

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1734

Жена: Анастасия Дорофеева

Рождение ребёнка
1735

Сын: Исай Козьмин

Мать ребёнка: Анастасия Дорофеева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1741 ст.

Сын: Вонифатий Козьмин

Мать ребёнка: Анастасия Дорофеева

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GK9-5VB?i=89&cc=1921824
Смерть
До 1762
Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

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