Простатина Харитина Макаровна
Место рождения
Дата рождения01.10.1895 ст.
Дата смерти09.10.1895 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1895 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBW?i=7&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.10.1895 ст.
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR9D?i=46&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.10.1895 ст.
на приходском кладбище