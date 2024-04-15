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Простатина Харитина Макаровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

01.10.1895 ст.

Дата смерти

09.10.1895 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1895 ст.

Отец: Простатин Макар Максимович

Мать: Простатина Анастасия Степановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYBW?i=7&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.10.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
09.10.1895 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: слаборожденная | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR9D?i=46&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
10.10.1895 ст.
на приходском кладбище
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