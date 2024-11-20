Алферова (Островских) Ирина Прокопьевна
Место рожденияМаксимова
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Островских Прокопий
Мать: не указана
Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алферова) Мелания Иововна
Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич
Рождение ребёнка
11.05.1800
Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич
Рождение ребёнка
17.07.1811
Дочь: (Алферова) Марина Иововна
Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич
Смерть
Неизвестно