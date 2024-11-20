Алферова (Островских) Ирина Прокопьевна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлферова (Островских) Ирина Прокопьевна

Алферова (Островских) Ирина Прокопьевна

Место рождения

Максимова

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Островских Прокопий

Мать: не указана

Максимова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алферова) Мелания Иововна

Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Иов Андреевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Алферов Павел Иовович

Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.05.1800

Сын: Алферов Епифан Иовович

Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1802

Сын: Алферов Макар Иовович

Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
17.07.1811

Дочь: (Алферова) Марина Иововна

Отец ребёнка: Алферов Иов Андреевич

Батурино, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.