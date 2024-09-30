Пюккёнен (Хуттунен) Ольга Адамовна
Место рождения
Дата рождения25.01.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901
Бракосочетание
26.08.1923
Рождение ребёнка
29.09.1925
Дочь: (Пюккёнен) Ида-Амалия Викторовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович
Рождение ребёнка
11.08.1928
Дочь: (Пюккёнен) Мирьям Викторовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович
Рождение ребёнка
13.05.1931
Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович
Рождение ребёнка
18.02.1934
Дочь: (Пюккёнен) Люли Викторовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович
Рождение ребёнка
21.11.1936
Дочь: (Пюккёнен) Хилма Викторовна
Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович
Смерть
Неизвестно