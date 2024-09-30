Пюккёнен (Хуттунен) Ольга Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пюккёнен (Хуттунен) Ольга Адамовна

Место рождения

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

25.01.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1901

Отец: Хуттунен Адам Иосифович

Мать: Хуттунен (Маттинен) Мария Адамовна

Большое Никкарово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
26.08.1923

Муж: Пюккёнен Виктор Петрович

Рождение ребёнка
29.09.1925

Дочь: (Пюккёнен) Ида-Амалия Викторовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
11.08.1928

Дочь: (Пюккёнен) Мирьям Викторовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1931

Сын: Пюккёнен Ойва Викторович

Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1934

Дочь: (Пюккёнен) Люли Викторовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
21.11.1936

Дочь: (Пюккёнен) Хилма Викторовна

Отец ребёнка: Пюккёнен Виктор Петрович

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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