Галина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Галина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Около ?.11.1970

Супруги
Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович22.06.1911 ст. г.р.
Дети
Мартемьянов Юрий ИвановичОколо 1939 г.р.
Мартемьянов Владимир ИвановичОколо 1941 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мартемьянова Владивосток) Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
Около 1939

Сын: Мартемьянов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович

Рождение ребёнка
Около 1941

Сын: Мартемьянов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович

Смерть
Около ?.11.1970

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