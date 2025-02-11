Галина
женский, родилась Неизвестно
умерла Около ?.11.1970
Супруги
Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович22.06.1911 ст. г.р.
Дети
Мартемьянов Юрий ИвановичОколо 1939 г.р.
Мартемьянов Владимир ИвановичОколо 1941 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мартемьянова Владивосток) Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1939
Сын: Мартемьянов Юрий Иванович
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович
Рождение ребёнка
Около 1941
Сын: Мартемьянов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Мартемьянов Иван Уч. Вов Семенович
Смерть
Около ?.11.1970