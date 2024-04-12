Петрова-Кипреянова (Луппова) Ксения Евфимиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова-Кипреянова (Луппова) Ксения Евфимиевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.01.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.

Отец: Петров-Киприянов Евфимий Луппович

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.

Сын: Софонов-Ксенофонтов Евфимий Григорьевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.

Сын: Софонов Филипп Григорьевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.

Сын: Софонов Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.08.1906 ст.

Сын: Софонов Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.

Дочь: Софонова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.

Сын: Софонов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1911 ст.

Дочь: Софонова Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Дочь: Софонова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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