Петрова-Кипреянова (Луппова) Ксения Евфимиевна
Место рождения
Дата рождения16.01.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.
Отец: Петров-Киприянов Евфимий Луппович
Рождение ребёнка
07.03.1901 ст.
Сын: Софонов-Ксенофонтов Евфимий Григорьевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Сын: Софонов Филипп Григорьевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1904 ст.
Сын: Софонов Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
19.08.1906 ст.
Сын: Софонов Иоанн (Иван) Григорьевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.
Дочь: Софонова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1909 ст.
Сын: Софонов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1911 ст.
Дочь: Софонова Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Дочь: Софонова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Софонов-Ксенофонтов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно