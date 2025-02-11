Тюмкина (Слыханова) Агафья Филиппова Около 1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Тюмкина (Слыханова) Агафья Филиппова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1873, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Слыханов Филипп Крестьянин АндреевНеизвестно г.р.
Супруги
Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл ПавловОколо 1872 г.р.
Дети
Тюмкин Яков Маркелович24.11.1893 г.р.
(Тюмкина) Евдокия Маркова15.02.1896 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Слыханов Филипп Крестьянин Андреев

Мать: не указана

Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
26.01.1892

Муж: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.11.1893

Сын: Тюмкин Яков Маркелович

Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.02.1896

Дочь: (Тюмкина) Евдокия Маркова

Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
18.08.1897

Сын: Тюмкин Андрей Марков / Андрей Маркелов

Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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