Тюмкина (Слыханова) Агафья Филиппова
женский, родилась Около 1873, Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецСлыханов Филипп Крестьянин АндреевНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
Тюмкин Яков Маркелович24.11.1893 г.р.
(Тюмкина) Евдокия Маркова15.02.1896 г.р.Показать еще 1
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Рождение
Около 1873
Отец: Слыханов Филипп Крестьянин Андреев
Мать: не указана
Булгаковка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.01.1892
Муж: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.11.1893
Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов
Рождение ребёнка
15.02.1896
Дочь: (Тюмкина) Евдокия Маркова
Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов
Рождение ребёнка
18.08.1897
Сын: Тюмкин Андрей Марков / Андрей Маркелов
Отец ребёнка: Тюмкин В 1892 (?Сын Павла Федорова Демидкина / Тюмкина И Лукерьи Ивановой) Марк Павлов / Маркелл Павлов
Смерть
Неизвестно