(Шуликова) Агриппина Андреева
Место рождения
Дата рождения21.06.1837 ст.
Дата смерти22.01.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
21.06.1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
восприемн. Василий Васильев и Якова Семенова жена Устинья Егорова отец Андрей Яковлев + Меланья Васильева
Бракосочетание
06.02.1856 ст.
Муж: Чернов Ермий Павлов
2 брак 20.10.1893 Евдокия Васильева, для неё 1брак Никиты Сидорова с.Коргузы, 2брак 15.01.1890 Федот Григорьев Китов 3брак 20.10.1893 Ермий Павлов Чернов
Рождение ребёнка
31.08.1858 ст.
Дочь: Елизавета Ермиева
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. д.Савиной Семен Петров Карганин и с.М Петра Николаева Фролочкина жена Ирина Андреева
Рождение ребёнка
07.03.1860 ст.
Сын: Агапий Ермиев
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Ефим Андреев Шуликов и отдан.в вс Андриана Федорова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
30.09.1861 ст.
Сын: Андрей Ермиев
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Василий Александров и отдан.в вс Андриана Федорова жена Степанида Ананьева
Рождение ребёнка
19.04.1863 ст.
Дочь: Александра Ермиева
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Николай Александров Левченков и умершего в военной службе Андриана Федорова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
11.02.1865 ст.
Сын: Федор Ермиев
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Ефим Андреев Шуликов и Якова Леонтьева Труханова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
17.08.1867 ст.
Дочь: Васса Ермиева
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Степан Матвеев и умершего солдата Андрея Федорова дочь Екатерина
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.
Дочь: Минодора Ермиева
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Степан Матвеев и Якова Леонтьева (Труханова) дочь Екатерина
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.
Дочь: Екатерина Ермиева
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Иван Александров и умершего Андриана Федорова дочь Екатерина
Рождение ребёнка
15.06.1874 ст.
Сын: Иван Ермиев
Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов
восприемн. Николай Александров и Петра Васильева дочь Елена
Смерть
22.01.1877 ст.