(Шуликова) Агриппина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Шуликова) Агриппина Андреева

(Шуликова) Агриппина Андреева

Место рождения

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.06.1837 ст.

Дата смерти

22.01.1877 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василий Васильев и Якова Семенова жена Устинья Егорова отец Андрей Яковлев + Меланья Васильева
Бракосочетание
06.02.1856 ст.

Муж: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
2 брак 20.10.1893 Евдокия Васильева, для неё 1брак Никиты Сидорова с.Коргузы, 2брак 15.01.1890 Федот Григорьев Китов 3брак 20.10.1893 Ермий Павлов Чернов
Рождение ребёнка
31.08.1858 ст.

Дочь: Елизавета Ермиева

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. д.Савиной Семен Петров Карганин и с.М Петра Николаева Фролочкина жена Ирина Андреева
Рождение ребёнка
07.03.1860 ст.

Сын: Агапий Ермиев

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Ефим Андреев Шуликов и отдан.в вс Андриана Федорова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
30.09.1861 ст.

Сын: Андрей Ермиев

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василий Александров и отдан.в вс Андриана Федорова жена Степанида Ананьева
Рождение ребёнка
19.04.1863 ст.

Дочь: Александра Ермиева

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Николай Александров Левченков и умершего в военной службе Андриана Федорова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
11.02.1865 ст.

Сын: Федор Ермиев

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Ефим Андреев Шуликов и Якова Леонтьева Труханова жена Степанида Андреева
Рождение ребёнка
17.08.1867 ст.

Дочь: Васса Ермиева

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Степан Матвеев и умершего солдата Андрея Федорова дочь Екатерина
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.

Дочь: Минодора Ермиева

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Степан Матвеев и Якова Леонтьева (Труханова) дочь Екатерина
Рождение ребёнка
20.11.1870 ст.

Дочь: Екатерина Ермиева

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Иван Александров и умершего Андриана Федорова дочь Екатерина
Рождение ребёнка
15.06.1874 ст.

Сын: Иван Ермиев

Отец ребёнка: Чернов Ермий Павлов

Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Николай Александров и Петра Васильева дочь Елена
Смерть
22.01.1877 ст.
Майдан, Верхнеуслонский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.