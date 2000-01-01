Гирина Домна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирина Домна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1831

Сын: Гирин Александр

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
13.02.1833

Сын: Гирин Лукьян

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
13.07.1837

Сын: Гирин Андрей

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
1838

Сын: Гирин Григорий

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
1842

Сын: Гирин Евграф

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Гирин Александр

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Гирин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гирин Александр

Смерть
Неизвестно
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