Гирина Домна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1831
Сын: Гирин Александр
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
13.02.1833
Сын: Гирин Лукьян
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
13.07.1837
Сын: Гирин Андрей
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гирин Григорий
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
1842
Сын: Гирин Евграф
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Гирин Александр
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Гирин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гирин Александр
Смерть
Неизвестно