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Котенко Иван Кондратьевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

30.03.1902 ст.

Дата смерти

22.08.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.

Отец: Котенко Кондратий Григорьевич

Мать: Котенко Юлиания Хрисанфовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSW-S?i=546&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.03.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.08.1902 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-L?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1902 ст.
на кладбище д. Кровной
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