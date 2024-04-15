Котенко Иван Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1902 ст.
Дата смерти22.08.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1902 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSW-S?i=546&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
30.03.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
22.08.1902 ст.
Причина смерти: худосочие | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7X-L?i=615&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
23.08.1902 ст.
на кладбище д. Кровной