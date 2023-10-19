Соловьев Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева София
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева София
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соловьев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Соловьева София
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Смерть
?.07.1946
Кучурган, Одеська область