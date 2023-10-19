Соловьев Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Павел Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1946

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Naryshkin Vassilj Lvovitch

Мать: Orbeliani Tebro Pavlovna

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева София

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева София

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соловьев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Соловьева София

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Смерть
?.07.1946
Кучурган, Одеська область
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