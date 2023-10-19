Соловьева (баронесса Оленчик) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьева (баронесса Оленчик) София

Соловьева (баронесса Оленчик) София

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1937 г.р.

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1937

Сын: Соловьев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич

Plock, Masovian Voivodeship Poland
Смерть
1937
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close