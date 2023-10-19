Соловьева (баронесса Оленчик) София
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1937
Сын: Соловьев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Соловьев Павел Васильевич
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Смерть
1937
Plock, Masovian Voivodeship Poland
Plock, Masovian Voivodeship Poland