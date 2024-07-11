Зубрилов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Зубрилов (Зубрин) Емельян Павлович
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЗУБРИЛОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Дата и место призыва: Кинишевский ГВК Информация об архиве -... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Сайт "Память народа" Зубрилов Иван Емельянович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Кинешемский ГВК, И... Показать все
Смерть
?.01.1943
Пропал без вести