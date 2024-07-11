Зубрилов Иван Емельянович 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубрилов Иван Емельянович

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Зубрилов (Зубрин) Емельян Павлович

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
Неизвестно
Сайт "Память народа" ЗУБРИЛОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ Печатная Книга Памяти Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Татарская АССР, с. Нератовка Дата и место призыва: Кинишевский ГВК Информация об архиве -... Показать все
Пропал без вести (военное)
?.01.1943
Сайт "Память народа" Зубрилов Иван Емельянович Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1921 Место рождения: Татарская АССР, Заинский р-н, Нератовка Наименование военкомата: Кинешемский ГВК, И... Показать все
Смерть
?.01.1943
Пропал без вести

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