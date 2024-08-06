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Шмаков Сергей Никифорович

Место рождения

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.09.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878 ст.

Отец: Шмаков Никифор Григорьевич

Мать: Шмакова Марфа Ефимовна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Крещение
24.09.1878 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского Иван Павлов Шмаков
Бракосочетание
29.10.1906 ст.

Жена: Шмакова Ксения Андреевна

Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.

Сын: Шмаков Антон Сергеевич

Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.

Сын: Шмаков Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник
20.08.1910 ст.
Юкаменское, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Самуил Родители: Юмской волости починка Новиковского крестьянин из русских Афанасий Никифоров Шмаков и законная жена его Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.

Дочь: Шмакова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна

Новиковской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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