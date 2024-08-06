Шмаков Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рождения17.09.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1878 ст.
Отец: Шмаков Никифор Григорьевич
Мать: Шмакова Марфа Ефимовна
Крещение
24.09.1878 ст.
Восприемник: Юмской волости починка Новиковского Иван Павлов Шмаков
Бракосочетание
29.10.1906 ст.
Жена: Шмакова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.
Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
20.05.1910 ст.
Сын: Шмаков Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна
Восприемник
20.08.1910 ст.
Самуил Родители: Юмской волости починка Новиковского крестьянин из русских Афанасий Никифоров Шмаков и законная жена его Варвара Стефанова
Рождение ребёнка
30.06.1912 ст.
Дочь: Шмакова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Шмакова Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно