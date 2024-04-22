Архипова (Колчина) Анастасия Афиногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Колчина) Анастасия Афиногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1908

Сын: Архипов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Федорович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Архипов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Архипов Василий Федорович

Смерть
1954

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