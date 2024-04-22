Архипова (Колчина) Анастасия Афиногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1908
Сын: Архипов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Архипов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Архипов Василий Федорович
Смерть
1954