Алина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Эмрэ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илья (крёстный сын)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mirtrruria
Отец ребёнка: kadbor_36 | 𝓧𝓽𝓻𝓮𝓶𝓮 𝓲𝓶𝓪𝓰𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Neko-Mihari
Отец ребёнка: kadbor_36 | 𝓧𝓽𝓻𝓮𝓶𝓮 𝓲𝓶𝓪𝓰𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно