Алина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Эмрэ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илья (крёстный сын)

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mirtrruria

Отец ребёнка: kadbor_36 | 𝓧𝓽𝓻𝓮𝓶𝓮 𝓲𝓶𝓪𝓰𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Neko-Mihari

Отец ребёнка: kadbor_36 | 𝓧𝓽𝓻𝓮𝓶𝓮 𝓲𝓶𝓪𝓰𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: kadbor_36 | 𝓧𝓽𝓻𝓮𝓶𝓮 𝓲𝓶𝓪𝓰𝓲𝓷𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷

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