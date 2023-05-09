Макарова Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.09.1929
Дочь: Вахромцева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч
Рождение ребёнка
16.07.1950
Сын: Вахромцев Михаил Борисович
Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч
Рождение ребёнка
13.03.1957
Сын: Вахромцев Борис Борисович
Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч