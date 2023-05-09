Макарова Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1929

Дочь: Вахромцева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч

Рождение ребёнка
16.07.1950

Сын: Вахромцев Михаил Борисович

Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч

Рождение ребёнка
13.03.1957

Сын: Вахромцев Борис Борисович

Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Вахромцев Михал Семеныч

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