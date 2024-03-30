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Мозжерин Филипп Михайлович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Мозжерин Михаил Иванович

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Мозжерин Григорий Филиппович

Мать ребёнка: Мозжерина Варвара

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Мозжерин Тимофей Филиппович

Мать ребёнка: Мозжерина Варвара

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Мозжерина Анна Филипповна

Мать ребёнка: Мозжерина Варвара

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина Варвара

Смерть
Неизвестно
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