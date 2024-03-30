Мозжерин Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Мозжерин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мозжерин Григорий Филиппович
Мать ребёнка: Мозжерина Варвара
Рождение ребёнка
1913
Сын: Мозжерин Тимофей Филиппович
Мать ребёнка: Мозжерина Варвара
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Мозжерина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Мозжерина Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мозжерина Варвара
Смерть
Неизвестно