(Николаева) Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
14.10.1915
Рождение ребёнка
06.09.1916
Сын: Ларионов Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Ларионов Яков Георгиевич
Смерть
Неизвестно