(Николаева) Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Николаева) Валентина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
14.10.1915

Муж: Ларионов Яков Георгиевич

Рождение ребёнка
06.09.1916

Сын: Ларионов Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Ларионов Яков Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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