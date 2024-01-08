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Сафонов Макар Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Сафонов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836 ст.

Сын: Сафонов Иван Макаров

Мать ребёнка: не указана

Сатинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сафонова Марина Макарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Сафонов Федор Макаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Сафонов Сергей Макаров

Мать ребёнка: не указана

Сатинка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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