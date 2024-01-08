Сафонов Макар Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Сафонов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836 ст.
Сын: Сафонов Иван Макаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сафонова Марина Макарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно