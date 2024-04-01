Выходцев Алексей Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Бракосочетание
07.11.1911
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 20 (возм год венчания 1912) пос. Бугровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1914
Мать ребёнка: Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)
Рождение ребёнка
04.03.1915
Сын: Выходцев Георгий Алексеев
Мать ребёнка: Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)
Смерть
Неизвестно