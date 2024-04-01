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Выходцев Алексей Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Выходцев Иван Казак Выс. Рявкинского Иоакимов

Мать: Выходцева Марфа Афанасьева

Бракосочетание
07.11.1911

Жена: Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 20 (возм год венчания 1912) пос. Бугровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1914

Сын: Выходцев Федор Алексеев

Мать ребёнка: Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)

Рождение ребёнка
04.03.1915

Сын: Выходцев Георгий Алексеев

Мать ребёнка: Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)

Смерть
Неизвестно

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