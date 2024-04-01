Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.11.1911
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 20 (возм год венчания 1912) пос. Бугровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1914
Отец ребёнка: Выходцев Алексей Иванов
Рождение ребёнка
04.03.1915
Сын: Выходцев Георгий Алексеев
Отец ребёнка: Выходцев Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно