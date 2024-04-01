Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Караульникова) Анна Иванова (Ефимова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1911

Муж: Выходцев Алексей Иванов

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 26 ж. 20 (возм год венчания 1912) пос. Бугровского крестьянская дочь
Рождение ребёнка
Около ?.01.1914

Сын: Выходцев Федор Алексеев

Отец ребёнка: Выходцев Алексей Иванов

Рождение ребёнка
04.03.1915

Сын: Выходцев Георгий Алексеев

Отец ребёнка: Выходцев Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно

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