Горемыкин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Иван Дмитриевич

Горемыкин Иван Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1773 ст.

Дата смерти

25.03.1856 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1804 ст.

Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Горемыкин Логгин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.03.1856 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close