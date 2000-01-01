Горемыкин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1773 ст.
Дата смерти25.03.1856 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1804 ст.
Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Горемыкин Логгин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
25.03.1856 ст.