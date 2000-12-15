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Алексахин Степан Евгеньевич
Алексахин Степан Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2000
Пол
Мужской
Отец
Алексахин Евгений Викторович
1977 г.р.
Мать
Алексахина (Гунько) Алёна Владимировна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2000
Отец:
Алексахин Евгений Викторович
Мать:
Алексахина Алёна Владимировна
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