Крупнов Василий Петрович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крупнов Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

15.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Крупнов Пётр Артемьевич

Мать: Крупнова Ирина Ивановна

Бракосочетание
30.05.1825

Жена: Крупнова Наталья Дементьевна

Федоскино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Крупнова Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Крупнова Наталья Дементьевна

Рождение ребёнка
1840 или 1843

Дочь: Крупнова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Крупнова Наталья Дементьевна

Упоминание
1869
Федоскино, Мытищи, Московская область
Подворная перепись 1869 г., село Федоскино: "Василий Петров вдов, 63; отлучка: на год" "Дома: деревянный - 1" "Число дом. животных в доме: лошадей - 2, коров - 1, мелкого скота - 2"
Смерть
15.01.1875
Федоскино, Мытищи, Московская область
От простуды

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