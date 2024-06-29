Крупнов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смерти15.01.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Крупнов Пётр Артемьевич
Мать: Крупнова Ирина Ивановна
Бракосочетание
30.05.1825
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Крупнова Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Крупнова Наталья Дементьевна
Рождение ребёнка
1840 или 1843
Дочь: Крупнова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Крупнова Наталья Дементьевна
Упоминание
1869
Подворная перепись 1869 г., село Федоскино: "Василий Петров вдов, 63; отлучка: на год" "Дома: деревянный - 1" "Число дом. животных в доме: лошадей - 2, коров - 1, мелкого скота - 2"
Смерть
15.01.1875
От простуды