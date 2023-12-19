Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Фролова Варвара
Мать ребёнка: Жихарева Прасковья
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Жихарева Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жихарева Прасковья
Смерть
Неизвестно