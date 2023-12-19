Василий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Фролова Варвара

Мать ребёнка: Жихарева Прасковья

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Жихарева Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жихарева Прасковья

Смерть
Неизвестно
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