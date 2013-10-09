Мосунов Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1951
Дата смерти09.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951
Рождение ребёнка
10.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1981
Дочь: Мосунова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Развод
1984
Рождение ребёнка
03.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.10.2013