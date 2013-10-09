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Мосунов Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1951

Дата смерти

09.10.2013

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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1981 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1951

Отец: Мосунов Евгений Михайлович

Мать: Мосунова (Кутыгина) Зинаида Кирилловна

Рождение ребёнка
10.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1981

Дочь: Мосунова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна

Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
Развод
1984

Жена: Гончарова (Тальберг) Надежда Валентиновна

Рождение ребёнка
03.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.10.2013

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