Тагильцова (Портнягина) Мария Ii Жена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тагильцова (Портнягина) Мария Ii Жена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Портнягин Григорий Васильев

Мать: Портнягина Дарья Иванова

Бракосочетание
21.01.1838

Муж: Тагильцов Василий Федоров

Рождение ребёнка
10.11.1838

Сын: Тагильцов Иван Васильев

Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров

Рождение ребёнка
19.04.1841

Дочь: (Тагильцова) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров

Рождение ребёнка
01.?.1848

Дочь: (Тагильцова) Елизавета Васильева

Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров

Смерть
Неизвестно

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