Тагильцова (Портнягина) Мария Ii Жена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1838
Рождение ребёнка
10.11.1838
Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров
Рождение ребёнка
19.04.1841
Дочь: (Тагильцова) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров
Рождение ребёнка
01.?.1848
Дочь: (Тагильцова) Елизавета Васильева
Отец ребёнка: Тагильцов Василий Федоров
Смерть
Неизвестно