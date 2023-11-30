Хатынский Владимир Петрович 06.08.1982 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хатынский Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хатынская (Иванова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.10.2007

Дочь: (Хатынская) Карина Владимировна

Мать ребёнка: Хатынская (Иванова) Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
24.01.2012

Сын: Хатынский Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Хатынская (Иванова) Алёна Сергеевна

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