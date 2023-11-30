Хатынский Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.2007
Дочь: (Хатынская) Карина Владимировна
Мать ребёнка: Хатынская (Иванова) Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
24.01.2012
Сын: Хатынский Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Хатынская (Иванова) Алёна Сергеевна