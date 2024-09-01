Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Матвеевна

Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

1866

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1805

Муж: Егор Прохорович

1805 О бракосочетавшихся Гремячка 5 24 29 Егор Прохоров нет 17 нет нет 1788 Гремячка Пелагея Матвеева 17 нет нет 1788 Гремячка
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Прохорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Егоровна

Отец ребёнка: Егор Прохорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1817 О родившихся Гремячка 5 35 15 Анна Егор Прохоров нет нет
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Макрина Егоровна

Отец ребёнка: Егор Прохорович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1825 О родившихся Гремячка 5 43 25 Макрина Егор Прохоров нет нет
Упоминание
1864
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1864 Исповедные ведомости Ф. 5, о. 83, д. 1 Крестьяне 31 Архип Якимов 57 жена его Федосья Михайлова 43 дети Петр 27 Агрипина 23 Тимофей 11 у Петра жена Мелания... Показать все
Смерть
1866
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1866 О умерших Гремячка 4 153 157А Пелагея Ивановна 85 Егор Прохоров 1781

Мы используем куки для улучшения работы сайта.