Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смерти1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1805
Муж: Егор Прохорович
1805 О бракосочетавшихся Гремячка 5 24 29 Егор Прохоров нет 17 нет нет 1788 Гремячка Пелагея Матвеева 17 нет нет 1788 Гремячка
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Прохорович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Егоровна
Отец ребёнка: Егор Прохорович
1817 О родившихся Гремячка 5 35 15 Анна Егор Прохоров нет нет
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Макрина Егоровна
Отец ребёнка: Егор Прохорович
1825 О родившихся Гремячка 5 43 25 Макрина Егор Прохоров нет нет
Упоминание
1864
1864 Исповедные ведомости Ф. 5, о. 83, д. 1 Крестьяне 31 Архип Якимов 57 жена его Федосья Михайлова 43 дети Петр 27 Агрипина 23 Тимофей 11 у Петра жена Мелания... Показать все
Смерть
1866
1866 О умерших Гремячка 4 153 157А Пелагея Ивановна 85 Егор Прохоров 1781