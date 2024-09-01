Егор Прохорович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1788
Отец: Прохор Агафонович
Мать: Татьяна Ивановна
Ф.5 о.7 д.3 Гремячка 1788 у крестьянина Прохора Агафонова родился сын Егор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1805
Жена: Пелагея Матвеевна
1805 О бракосочетавшихся Гремячка 5 24 29 Егор Прохоров нет 17 нет нет 1788 Гремячка Пелагея Матвеева 17 нет нет 1788 Гремячка
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Екатерина Егоровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
Упоминание
1816
1816 ГБУ «ГА РТ» ф. 5 оп. 34 д. 26 7 Прохор Агафонов 84 жена его Татьяна Иванова 83 у них дети Иоанн 38 Егор 28 у Ивана жена Матрена Александрова 36 у них дочь Варвара 3 у них примак Иван Афонасье... Показать все
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна Егоровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
1817 О родившихся Гремячка 5 35 15 Анна Егор Прохоров нет нет
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Макрина Егоровна
Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна
1825 О родившихся Гремячка 5 43 25 Макрина Егор Прохоров нет нет
Упоминание
1858
1858 ф.3 о.2 д. 326 РС села Гремячева Рудановской Татьяны Петровны 6/-2- Иван Прохоров 69 умер в 1854 1782 его брат Егор 61 68 1790 Ивана Прохорова племянница Агафья Афанасьева 50 1808 Егор... Показать все
Смерть
1862
1862 О умерших Гремячка 5 84 12 Егор Прохоров 85 1777