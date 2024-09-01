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Егор Прохорович

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1788

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

1752 г.р.

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Прохор Агафонович

Мать: Татьяна Ивановна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ф.5 о.7 д.3 Гремячка 1788 у крестьянина Прохора Агафонова родился сын Егор
Место жительства
Неизвестно
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1805

Жена: Пелагея Матвеевна

1805 О бракосочетавшихся Гремячка 5 24 29 Егор Прохоров нет 17 нет нет 1788 Гремячка Пелагея Матвеева 17 нет нет 1788 Гремячка
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Екатерина Егоровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Упоминание
1816
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1816 ГБУ «ГА РТ» ф. 5 оп. 34 д. 26 7 Прохор Агафонов 84 жена его Татьяна Иванова 83 у них дети Иоанн 38 Егор 28 у Ивана жена Матрена Александрова 36 у них дочь Варвара 3 у них примак Иван Афонасье... Показать все
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна Егоровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1817 О родившихся Гремячка 5 35 15 Анна Егор Прохоров нет нет
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Макрина Егоровна

Мать ребёнка: Пелагея Матвеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1825 О родившихся Гремячка 5 43 25 Макрина Егор Прохоров нет нет
Упоминание
1858
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1858 ф.3 о.2 д. 326 РС села Гремячева Рудановской Татьяны Петровны 6/-2- Иван Прохоров 69 умер в 1854 1782 его брат Егор 61 68 1790 Ивана Прохорова племянница Агафья Афанасьева 50 1808 Егор... Показать все
Смерть
1862
Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1862 О умерших Гремячка 5 84 12 Егор Прохоров 85 1777

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