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(Сергеева) Устинья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Сергеев Андрей

Мать: Феодосия

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1880

Муж: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
30.07.1881

Сын: Балакирев Максим

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
04.11.1883

Дочь: (Балакирева) Матрона

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
22.09.1885

Дочь: (Балакирева) Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
22.08.1889

Сын: Балакирев Петр

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
18.02.1892

Дочь: (Балакирева) Евдокия

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
28.11.1896

Сын: Балакирев Николай

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
07.03.1898

Дочь: (Балакирева) Дарья

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
03.09.1900

Сын: Балакирев Иван

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
22.07.1903

Сын: Балакирев Николай

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

Рождение ребёнка
08.04.1908

Дочь: (Балакирева) Елена

Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович

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