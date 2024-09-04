(Сергеева) Устинья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Сергеев Андрей
Мать: Феодосия
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
05.11.1880
Рождение ребёнка
30.07.1881
Сын: Балакирев Максим
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
04.11.1883
Дочь: (Балакирева) Матрона
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
22.09.1885
Дочь: (Балакирева) Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
22.08.1889
Сын: Балакирев Петр
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
18.02.1892
Дочь: (Балакирева) Евдокия
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
28.11.1896
Сын: Балакирев Николай
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
07.03.1898
Дочь: (Балакирева) Дарья
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
03.09.1900
Сын: Балакирев Иван
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
22.07.1903
Сын: Балакирев Николай
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович
Рождение ребёнка
08.04.1908
Дочь: (Балакирева) Елена
Отец ребёнка: Балакирев Иосиф Емельянович