Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1760 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Самуиловна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.11.1780

Дочь: Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Самуиловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.08.1788

Дочь: Эмилия Васильевна

Мать ребёнка: Анна Самуиловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Анна Самуиловна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1807

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