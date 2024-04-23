Василий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смерти1807
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Самуиловна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1780
Дочь: Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Самуиловна
Рождение ребёнка
08.08.1788
Дочь: Эмилия Васильевна
Мать ребёнка: Анна Самуиловна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Анна Самуиловна
Смерть
1807