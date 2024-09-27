Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.11.1909
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Вишневская Фекла Анатольевна
Отец ребёнка: Вишневский Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
11.07.1912
Дочь: (Вишневская) Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Вишневский Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
16.06.1919
Сын: Вишневский Павел
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно