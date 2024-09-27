Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
04.11.1909

Муж: Вишневский Анатолий Степанович

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Вишневская Фекла Анатольевна

Отец ребёнка: Вишневский Анатолий Степанович

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.07.1912

Дочь: (Вишневская) Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Вишневский Анатолий Степанович

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.06.1919

Сын: Вишневский Павел

Отец ребёнка: не указан

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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