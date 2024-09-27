Вишневский Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
04.11.1909
Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1911
Дочь: Вишневская Фекла Анатольевна
Мать ребёнка: Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1912
Дочь: (Вишневская) Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна
Смерть
Неизвестно