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Вишневский Анатолий Степанович

Место рождения

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Вишневский Степан (Маврикий) Петрович

Мать: Вишневская (Гуляева) Елена Кондратьевна

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
04.11.1909

Жена: Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна

Ивановка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
18.08.1911

Дочь: Вишневская Фекла Анатольевна

Мать ребёнка: Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.07.1912

Дочь: (Вишневская) Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Вишневская (Безызвестная) Татьяна Федоровна

Николаевка, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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