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Козлов Алексей Васильевич

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Место рождения

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

09.08.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911

Отец: Козлов Василий Фомич

Мать: Козлова Мария Федоровна

Заволенье, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Козлова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Лидия

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Степанова Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Лидия

Смерть
Неизвестно
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