Козлов Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.08.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1911
Отец: Козлов Василий Фомич
Мать: Козлова Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Козлова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Лидия
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Степанова Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Лидия
Смерть
Неизвестно