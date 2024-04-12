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Кашарин Иван Назарович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашарин Назар Евграфорович

Мать: Анна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кашарина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Федосия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кашарин Александр Иванович

Мать ребёнка: Федосия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосия Александровна

Смерть
Неизвестно
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