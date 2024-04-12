Кашарин Иван Назарович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашарин Назар Евграфорович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кашарина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Федосия Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кашарин Александр Иванович
Мать ребёнка: Федосия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосия Александровна
Смерть
Неизвестно