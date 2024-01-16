Летовальцева (Зайкова) Маремьяна Лукинична (Лукьяновна)
Место рожденияд. Калинино Утмановской волости
Дата рождения1733
Дата смертиДо 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Летовальцев Фёдор Данилович
Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1761
Сын: Летовальцев Евдоким Данилович
Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино
Смерть
До 1772
д. Крадихино