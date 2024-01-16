Летовальцева (Зайкова) Маремьяна Лукинична (Лукьяновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетовальцева (Зайкова) Маремьяна Лукинична (Лукьяновна)

Летовальцева (Зайкова) Маремьяна Лукинична (Лукьяновна)

Место рождения

д. Калинино Утмановской волости

Дата рождения

1733

Дата смерти

До 1772

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Калинино Утмановской волости
Рождение ребёнка
1759

Сын: Летовальцев Фёдор Данилович

Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1761

Сын: Летовальцев Евдоким Данилович

Отец ребёнка: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Летовальцев Данило (Данил) Федотович

д. Крадихино
Смерть
До 1772
д. Крадихино
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close