Перцева Федосья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Перцева Агафья Степановна
Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Перцева Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович
Рождение ребёнка
20.11.1855
Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Перцева Василиса Степановна
Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно