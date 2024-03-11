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Перцева Федосья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Перцев Антон/Антип Степанович

Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Перцева Агафья Степановна

Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Перцева Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
20.11.1855

Сын: Перцев Роман Степанович

Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Перцева Василиса Степановна

Отец ребёнка: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перцев Степан Елистратович/Алистратович/Аристархович

Смерть
Неизвестно
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