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Губайда Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1772 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Мягрибя

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Маняфов Тохташ

Отец ребёнка: Бяширов Маняф

д.Нурлаты, Старо-Студенецкая волость, Буинского уезда Симбирской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бяширов Маняф

Смерть
Неизвестно
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