Самылова (Фуфачева) Лидия Петровна
Место рожденияпос. Лянгасово Кировская обл.
Дата рождения27.09.1948
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1948
Отец: Фуфачев Пётр
Мать: Фуфачева Антонина
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
17.04.?
Муж: Самылов Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Санитарка | Current occupation:1
Рождение ребёнка
16.12.1970
Дочь: Порубова (Самылова) Ирина
Отец ребёнка: Самылов Николай
Рождение ребёнка
02.06.1984
Дочь: Жарова (Самылова) Светлана
Отец ребёнка: Самылов Николай