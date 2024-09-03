Самылова (Фуфачева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самылова (Фуфачева) Лидия Петровна

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Место рождения

пос. Лянгасово Кировская обл.

Дата рождения

27.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1948

Отец: Фуфачев Пётр

Мать: Фуфачева Антонина

Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Бракосочетание
17.04.?

Муж: Самылов Николай

Киров, город Киров, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Санитарка | Current occupation:1
Рождение ребёнка
16.12.1970

Дочь: Порубова (Самылова) Ирина

Отец ребёнка: Самылов Николай

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
02.06.1984

Дочь: Жарова (Самылова) Светлана

Отец ребёнка: Самылов Николай

Киров, город Киров, Кировская область

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